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رئيس بنك ستاندرد تشارترد: خفض المركزي لسعر الفائدة ينعش نمو الاقتصاد

06:42 م الإثنين 26 مايو 2025

محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر

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كتبت- منال المصري:

قال محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، إن خفض سعر الفائدة يعطي فرصة الحكومة لتقليل عبء عجز الموازنة والمساعدة في نمو الاقتصاد المصري وزيادة دخول الاستثمارات المباشرة.

وأضاف خلال مؤتمر الصحفي اليوم، أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات المستهدف للبنك تمويلها وتمويل الحكومة مثل المساهمة في طرح السندات بالأسواق الدولية.

كان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع الخميس الماضي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة 2.25% في أبريل الماضي.

وأضاف جاد أن البنك جذب صناديق دولية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية بمصر ويوجد عليها إقبال جيد بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.

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