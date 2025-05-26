كتبت-أمنية عاصم:

يسير البنك المركزي المصري نحو وتيرة الخفض لأسعار الفائدة، ويعد الاستثمار في الدولار أحد خيارات المستثمرين في السوق المحلي الذي يتوافر من خلال طريقتين أما الشهادات البنكية أو صناديق استثمارية دولارية.

ويعد الاستثمار في الصناديق الدولارية، أحد البدائل المتاحة التي تحقق استفادة أكبر للمستثمر، حيث أنها تعتمد على الاستفادة من نمو سعر وثيقة الاستثمار بالعائد الدولار، إلى جانب الاستفادة من تحركات سعر الصرف بالعمله المحلية.

وقرر بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين وقف العمل بالشهادة الدولارية ذات أجل 3 سنوات للعائد التراكمي المدفوع مقدما بداية من غد الثلاثاء بعد مرور 3 سنوات على طرحها، وفق بيان البنك اليوم

ورصد "مصراوي" في السطور التالية أبرز الصناديق الاستثمارية الدولارية في السوق المحلي من حيث سعر الوثيقة منذ تدشين الصندوق مقارنة بسعرها الحالي

1. صندوق مكسب oz لأدوات الدخل الثابت الأصدار الأول بالدولار

تم إطلاقه بالتعاون بين شركتى أودن للاستثمارات المالية وشركة زالدى كابيتال للاستثمارات المالية

تم فتح الاكتتاب في الصندوق يوم 23 يونيو 2024 بإجمالي 2.16 مليون دولار حيث كان المستهدف للصندوق مليون دولار موزعة على 1 مليون وثيقة بقيمة اسمية قدرها 1 دولار للوثيقة، وإغلاق الاكتتاب بنهاية شهر يوليو 2024.

سعر الوثيقة عند التدشين: 1 دولار .

سعر الوثيقة حاليًا : 1.06 دولار.

شراء الوثيقة: كل يوم اثنين من كل أسبوع في حال كان عطلة رسمية يكون الشراء يوم العمل التالي.

استيراد الوثيقة : يكون شهريًا نهاية يوم الإثنين الأول من كل شهر، في حال كان عطلة رسمية يكون أساس الإحتساب في نهاية يوم العمل التالي.

السياسة الاستثمارية للصندوق : 100% حد أقصى للاستثمار في الأذون والسندات الحكومية والدولارية ، 40 % كحد أقصى للاستثمار في الصكوك الحكومة الدولارية، و40%

مدة الإصدار:

تكون مدة الإصدار 4 سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب وصدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التغطية ، ويجوز للجهات المؤسسة أن تقرر من أجل الإصدار لفترة أو فترتين لا تزيد كل فترة عن 12 شهر وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، على أن يتم إخطار حملة الوثائق بذلك قبل أسبوع من تاريخ موعد الاسترداد بوسائل النشر المتبعة

2. صندوق استحقاق –az دولار أمريكي T29

تم إطلاق الصندوق من قِبل مجموعة أزيموت مصر

سعر الوثيقة عند تدشين : 10 دولار

سعر الوثيقة حاليًا : 10.21 دولار

الحد الأدنى للشراء : 100 وثيقة.

الشراء : في وقت فتح باب الاكتتاب الذي فتح يوم 4 أغسطس 2024 – للإصدار الرابع - لمدة شهرين ثم تم إغلاقه.

عملية الاسترداد : مع نهاية عمر الصندوق حيث تنتهي مدة الإصدار بنهاية 5 سنوات منذ غلق باب الاكتتاب أى عام 2029.

ويذكر أن أول إصدار من صندوق استحقاق AZ بالدولار الأمريكي كان في 2 يناير 2022.

السياسة الاستثمارية للصندوق: 100% ودائع بالدولار الأمريكي وما يعادلها كحد أقصي ، 100% سندات يورو وأذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي ، 40% في شركات مصرية وصكوك حكومية مقومة بالدولار الأمريكي، 100% في شهادات إيداع مقومة بالدولار الأمريكي.

3. صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي :

تم إطلاق الصندوق من قِبل شركة سي آى استس مانجمنت بالتعاون مع " منثم " الرقمية.

تم فتح باب الاكتتاب في الصندوق 26 أغسطس 2024 ،بلغ حجم الصندوق المستهدف 1 مليون دولار أمريكي عند التأسيس، مقسمة على 1 مليون وثيقة .

سعر الوثيقة عند تدشين: 1 دولار

سعر الوثيقة حاليًا : 1.03 دولار

الشراء : يومًا من الأحد للخميس

الاستيراد : يومًا من الأحد للخميس.

تتلقى طلبات الاكتتاب / الشراء واسترداد وثائق الاستثمار وهي شركة منثم القابضة للاستثمار ات المالية.

الحد الأدنى للقدر المكتتب فيه من الجهة المؤسسة في الصندوق والبالغ 2% من حجم الصندوق المستهدف بحد أقصى ما يعادل 5 مليون جنيه مصري (خمسة مليون جنيه مصري).

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