وقف بنكي الأهلي ومصر الشهادة الدولارية للعائد التراكمي.. ما البدائل؟

كتبت- منال المصري:

قرر بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين وقف العمل بالشهادة الدولارية ذات أجل 3 سنوات للعائد التراكمي المدفوع مقدما بداية من غد الثلاثاء بعد مرور 3 سنوات على طرحها، وفق بيان البنك اليوم.

ووقف البنكان الحكوميان للشهادة للعائد التراكمي جاء بعد وفرة موارد النقد الأجنبي لديهما وكذلك بسبب ارتفاع تكلفتها على البنكين بعد خفض المركزي لأسعار الفائدة 3.25% على مرتين خلال أبريل والخميس الماضي.

كانت الشهادة قبل الوقف تمنح يبلغ سعر عائد 7.5% سنويا بإجمالي 22.5% في 3 سنوات، ولن يتأثر العملاء القائمين بقرار الوقف وسيظلون يتمتعون بأسعار العائد دون تغيير حتى انتهاء أجلها.

ارتبط طرح هذا النوع من الشهادات في البنكين الحكوميين مع معاناة البنوك من نقص النقد الأجنبي بسبب انتشار السوق السوداء لتجارة العملة قبل إجراءات مارس من العام الماضي وعودة موارد النقد الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ما البدائل أمام العملاء لاستثمار مدخراتهم بالدولار في بنكي الأهلي ومصر؟

يطرح البنكان شهادة أجل 3 سنوات بالدولار للعائد الثابت 5.5% سنويا ويصرف العائد كل 3 أشهر، ويبدأ شراؤها من أول ألف دولار كحد أدنى.

يتيح البنكان بيع هذه الشهادة من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من الإنترنت والموبايل البنكي.