بنك مصر يوقف الشهادات بالدولار المدفوعة بالجنيه و

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إيقاف إصدار شهادات ادخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة 1%.

وبحسب بيان بنك مصر اليوم فإن هذا القرار يأتي في إطار قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، وتسري تلك التعديلات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.

كما قام بنك مصر بإجراء تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية وتخفيض العائد بمقدار 1% ومن ضمنها؛ شهادة القمة الثلاثية بالجنيه ليصبح العائد 18.5%.

كما قرر خفض العائد على الشهادات ذات العائد المتناقص بالجنيه التي يطرحها تحت "ابن مصر" لتصبح الشهادة ذات العائد الشهري 23% للسنة الأولى و19.5% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة.

وكذلك الشهادة ذات العائد الربع سنوي لتصبح 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة وكذلك الشهادة ذات العائد السنوي لتصبح 27% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و17% للسنة الثالثة.

علما بإنه قد تم تخفيض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير اعتبارا من 25 مايو الجاري، ومن ضمنها؛ "شهادة يومياتي" ذات العائد اليومي لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، وحساب سوبر كاش جارى ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين، والحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

هذا كما انخفض سعر الإقراض ليصل إلى 25% وسعر الايداع الي 24% وكذلك سعر الاقراض والخصم الي 24.5% لدى البنك المركزي المصري.

كان بنك مصر خفض سعر الفائدة 2.25% على الشهادات ذات العائد الثابت والمتناقص قبل شهر ونصف بعد قرار المركزي في أبريل الماضي بخفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.