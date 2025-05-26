البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1% على الشهادات الثلاثية للمرة الثانية

كتبت- منال المصري:

أعلن محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الأًول والخصوم "ألكو" بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم وقررت خفض سعر الفائدة على الشهادات البلاتينية للعائد الثابت والمتناقص بداية من غد.

جاء قرار البنك الأهلي بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% في اجتماعه الأخير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد أن خفضها 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

وبحسب بيانات البنك الأهلي، تراجع سعر العائد 1% على الشهادات البلاتينية للعائد الثابت إلى 18.5% سنويا يصرف العائد شهريا بدلا من 19.5% قبل الخفض.

كما تراجع سعر العائد 1% على الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات ذات العائد المتناقص بكافة دورياتها ليسجل العائد بعد الخقض إلى 16% للعائد السنوي في السنة الأولى و%20 للعائد السنوي في السنة الثانية و24% للعائد السنوي في السنة الثالثة.

كما أعلن البنك الأهلي يوقف الشهادة الدولارية التي يطرحها تحت اسم "فورا" ذات أجل 3 سنوات الذي يدفع عائدها بشكل مقدما بشكل تراكمي ما يعادل الدولار بالجنيه المصري بداية من غد الثلاثاء، بعد مرور 3 سنوات على طرحها، بحسب بيان اليوم.

كانت الشهادة قبل الوقف تمنح يبلغ سعر عائد 7.5% سنويا بإجمالي 22.5% في 3 سنوات، ولن يتأثر العملاء القائمين بقرار الوقف وسيظلون يتمتعون بأسعار العائد دون تغيير حتى انتهاء أجله.