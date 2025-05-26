كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي يوقف الشهادة الدولارية التي يطرحها تحت اسم "فورا" ذات أجل 3 سنوات الذي يدفع عائدها بشكل مقدما بشكل تراكمي ما يعادل الدولار بالجنيه المصري بداية من غد الثلاثاء، بعد مرور 3 سنوات على طرحها، بحسب بيان اليوم.

كانت الشهادة قبل الوقف تمنح يبلغ سعر عائد 7.5% سنويا بإجمالي 22.5% في 3 سنوات، ولن يتأثر العملاء القائمين بقرار الوقف وسيظلون يتمتعون بأسعار العائد دون تغيير حتى انتهاء أجلها.