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ارتفع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

09:31 ص الإثنين 26 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي البركة وكريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 26-5-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس، فيما استقر في 7 بنوك ، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم سعر الدولار في 10 بنوك
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