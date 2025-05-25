بنكا البركة مصر وجنوب أفريقيا يتعاونان في مجال التجارة الخارجية

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك البركة مصر إقامة برنامج تعاون مشترك في مجال التجارة الخارجية مع بنك البركة جنوب أفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الفرعين عبر منصة البركة الإلكترونية التجارية، ضمن إطار منظومة بنك البركة العالمية التي تسعى لتوفير بيئة داعمة للاستثمار والتبادل التجاري بين مختلف الأسواق الإقليمية.

تأتي هذه الفعالية، وفق بيان البنك، في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لإتاحة فرصًا حقيقية للمصدرين والمستوردين، وتعزيز آليات التمويل التجاري بما يخدم عملاء البنك ويدعم تقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية.

وشارك في الندوة عدد من كبار المسؤولين على رأسهم معالي السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب افريقيا، ومن جانب بنك البركة مصر مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار بنك البركة مصر، وعمرو قنديل، مدير عام المعاملات المصرفية الدولية بنك البركة مصر، أما من جانب بنك البركة جنوب أفريقيا، فحضر شابير تشوهان منهم الرئيس التنفيذي بنك البركة جنوب افريقيا.

هذا إلى جانب ممثلين من الجانبين، إضافة إلى حضور مميز من الوزراء المفوضين والملحقين التجاريين والمختصين في القطاعات الاقتصادية والمالية.

وأكد مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات والاستثمار بنك البركة مصر: "يأتي هذا التعاون في وقت تشهد فيه الأسواق الأفريقية نموًا متزايدًا، ما يعكس أهمية بناء شراكات مصرفية قوية تدعم عملاء بنك البركة وتمكنهم من الاستفادة من الفرص المتاحة عبر شبكة البنك في القارة".

وأضاف "شراكتنا مع بنك البركة جنوب أفريقيا تعكس التزامنا بتوسيع آفاق عملائنا، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتبادل التجاري في الأسواق الأفريقية الواعدة."

وأكد العروسي أيضًا: "نسعى إلى تمكين عملائنا من الاستفادة من الفرص التجارية الرقمية التي توفرها المنصة المشتركة، والتي تسرّع من إنجاز العمليات وتوفر مرونة عالية في التعاملات المالية".