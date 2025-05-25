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ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه الأحد 25-5-2025

10:18 ص الأحد 25 مايو 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 25-5-2025، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.24 جنيه للشراء، و 13.31 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.55 جنيه للشراء، و 13.59 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.86 جنيه للشراء، بزيادة 13 قرشًا، و132.49 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.65 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.73 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.79 جنيه للشراء، و 70.55 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 161.79 جنيه للشراء، بزيادة 16 قرشًا، و162.90 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

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