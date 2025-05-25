تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد 25-5-2025

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأحد 25-5-2025، بينما ارتفع في بنك مصر، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.





