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تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد 25-5-2025

09:37 ص الأحد 25 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأحد 25-5-2025، بينما ارتفع في بنك مصر، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.


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سعر الدولار في 10 بنوك سعر الدولار اليوم
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