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الدولار يتراجع بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية 50% على أوروبا

12:33 م السبت 24 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

تراجع مؤشر الدولار عالميا الذي يقيس مستواه مقابل 6 عملات رئيسية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي 50% و25% على آبل لتصنيع الأجهزة الإلكترونية.

بحسب بيانات بلومبرج، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.86% إلى 99.10 خلال تعاملات أمس، وهو ما يعيد تجدد المخاوف بدخول اقتصاد أمريكا في منطقة الركود وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

أداء الدولار مقابل 5 عملات رئيسية

تراجع الدولار مقابل اليورور بنسبة 0.72% إلى 0.881 يورو لكل دولار.

انخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 1% إلى 142.56 ين لكل دولار.

تراجع الدولار مقابل الجنيه الإستراليني 0.87% إلى 0.74 جنيه إستراليني لكل دولار.

هبط الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.95% إلى 0.82 فرنك لكل دولار.

انخفض الدولار مقابل الدولار الكندي 0.90% إلى 1.37 دولار كندي لكل دولار أمريكي.

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