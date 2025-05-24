الدولار يتراجع بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية 50% على أوروبا

كتبت- منال المصري:

تراجع مؤشر الدولار عالميا الذي يقيس مستواه مقابل 6 عملات رئيسية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي 50% و25% على آبل لتصنيع الأجهزة الإلكترونية.

بحسب بيانات بلومبرج، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.86% إلى 99.10 خلال تعاملات أمس، وهو ما يعيد تجدد المخاوف بدخول اقتصاد أمريكا في منطقة الركود وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

أداء الدولار مقابل 5 عملات رئيسية

تراجع الدولار مقابل اليورور بنسبة 0.72% إلى 0.881 يورو لكل دولار.

انخفض الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 1% إلى 142.56 ين لكل دولار.

تراجع الدولار مقابل الجنيه الإستراليني 0.87% إلى 0.74 جنيه إستراليني لكل دولار.

هبط الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.95% إلى 0.82 فرنك لكل دولار.

انخفض الدولار مقابل الدولار الكندي 0.90% إلى 1.37 دولار كندي لكل دولار أمريكي.