صندوق النقد: استمرار المشاورات مع مصر حول المراجعة الخامسة

كتبت- منال المصري:

قال صندوق النقد الدولي إن المناقشات مع مصر مستمرة بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.

وأوضحت جولي كوزاك مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي أن الصندوق ملتزم بدعم الجهود الرامية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتبقية.

وأكدت أن الأسابيع القليلة الماضية أجرى فيها موظفي الصندوق مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول الأداء الاقتصادي والسياسات في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد

بدأ صندوق النقد الدولي قبل أيام إجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيدا لصرف 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار لمصر.

كانت مصر حصلت على 3.3 مليار دولار خلال آخر عامين منها 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة واعتمادها من مجلس إدارة الصندوق.

وأشارت كوزاك إلى أنه ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، يجب أن تتركز الجهود الآن على تسريع وتعميق الإصلاحات لتقليل أثر الدولة في الاقتصاد المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت على إحراز مصر تقدما في برنامج الإصلاحات منها بناء احتياطي النقد الأجنبي والالتزام بسياسة مرونة سعر الصرف الذي يعد حجر الزاوية في تمكين مصر من مواجهة الضغوط الخارجية.