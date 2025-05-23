تراجع حتى 43 قرشا.. سعر الدولا أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 22 و43 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.