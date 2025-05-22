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سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الخميس 22-5-2025

05:18 م الخميس 22 مايو 2025

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 22-5-2025، بقيمة تتراوح بين قرش و8 قروش، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.94 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و50.04 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

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