بزيادة 21%.. "أفريكسيم بنك" يربح 215 مليون دولار في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" زيادة صافي أرباحه 21% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 215 مليون دولار مقارنة بـ 178 مليون دولار بنفس الفترة السابقة.

وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 4.53% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 411.2 مليون دولار مدفوعًا بنمو الأصول المُدرة للفوائد، بالإضافة إلى الإدارة الفعّالة لتكاليف الاقتراض، مما ساعد البنك على تخفيف الانخفاض الطفيف في إجمالي دخل الفوائد نتيجةً لانخفاض أسعار الفائدة المرجعية.

وأشار البنك إلى أن دخل الرسوم من الضمانات والاعتمادات شهدت نموا قويًا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 47% و36% على التوالي، مما عوّض جزئيًا انخفاض رسوم الاستشارات، مما ساهم في إجمالي الدخل غير الممول البالغ 26.9 مليون.

وبينما يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 7.41% مقارنة بـ 29.0 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، فإن الأداء القوي للأصول خارج الميزانية العمومية يتماشى مع استراتيجية البنك لتنمية الأعمال غير الممولة، وفق بيان البنك.

وأشار البنك إلى أن إجمالي أصول المجموعة والتزاماتها الطارئة ارتفعت بنسبة 6.4% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 42.7 مليار دولار مقارنة بـ 40.1 مليار دولار في السنة المالية 2024.

ونمت الأصول المدرجة في الميزانية العمومية بنسبة 4.85% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 37.0 مليار دولار، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع أرصدة النقد بنسبة 58% لتصل إلى 7.4 مليار دولار.

بينما ارتفعت الأصول خارج الميزانية العمومية، أي حجم خطابات الاعتماد والضمان، بنسبة 19% لتصل إلى 5.7 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2025.

وارتفع رصيد صافي القروض والسلف الربع الأول إلى 27.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بانخفاض عن المركز الختامي للسنة المالية 2024، ويعكس ذلك سداد بعض العملاء مبكرًا نتيجةً لتحسن أرصدة العملات الأجنبية لبعض المقترضين السياديين.

والأهم من ذلك، حافظت جودة أصول القروض على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.44%، بزيادة طفيفة عن 2.33% في السنة المالية 2024، وهي نسبة أقل بكثير من السقف الاستراتيجي للقروض المتعثرة للبنك 4%.

نتيجةً للضغوط التضخمية وتزايد تكاليف الموظفين، ارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 23% لتصل إلى 75.4 مليون دولار بحلول 31 مارس 2025.

ورغم ذلك، حافظت مجموعة أفريكسيم بنك على نسبة تكلفة إلى دخل جيدة بلغت 16%، وهي نسبة أقل من نطاقها الاستراتيجي الذي يتراوح بين 17 و30%.

تعززت محفظة السيولة لدى أفريكسيم بنك بشكل ملحوظ، حيث تُشكل الأصول السائلة الآن 20% من إجمالي الأصول، مرتفعةً من 13% في نهاية السنة المالية 2024 ويعود هذا الارتفاع في السيولة إلى نجاح جمع الأموال، بالإضافة إلى سداد القروض خلال الربع.

ارتفعت أموال المساهمين بنسبة 3.4% لتصل إلى 7.5 مليار دولار مدفوعةً برأس مال قوي، بالإضافة إلى استثمارات جديدة في الأسهم في إطار البرنامج الثاني لزيادة رأس المال العام.