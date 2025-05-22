سعر الريال السعودي يتراجع في 4 بنوك اليوم الخميس 22-5-2025

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 22-5-2025 ، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.23 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.30 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.



بنك مصر: 13.23 جنيه للشراء، بتراجع قرش ، و 13.30 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.



بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية: 13.25 جنيه للشراء بتراجع قرش ، و 13.30 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.



البنك التجاري الدولي: 13.25 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.30 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.