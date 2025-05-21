سعر الدولار اليوم يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء 21-5-2025
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025، بقيمة تتراوح بين قرشين و 13 قرشًا، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع
بنك الإسكندرية: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.89 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
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