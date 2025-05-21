تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية تعاملات الأربعاء 21-5-2025

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.9 جنيه للشراء، و50 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.89 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.