تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية تعاملات الأربعاء 21-5-2025
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.9 جنيه للشراء، و50 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.89 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.
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