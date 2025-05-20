كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و 18 قرشًا، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.9 جنيه للشراء، و50 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.82 جنيه للشراء، و49.92 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع

بنك الإسكندرية: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.9 جنيه للشراء، و50 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.02 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و50.11 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.