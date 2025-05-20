كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025 ، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.28 جنيه للشراء ، و 13.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.28 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.30 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.30 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.