انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20-5-2025

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.28 جنيه للشراء، و 13.35 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.59 جنيه للشراء ، و 13.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.23 جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا ، و 132.88جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.68 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.75 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 69.98 جنيه للشراء ، و 70.74 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 161.96جنيه للشراء، بتراجع 21 قرشًا ، و 163.08 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.