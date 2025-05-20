كتبت- دينا كرم

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.09 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.02 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و50.11 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.