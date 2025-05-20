تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-5-2025 مقابل الجنيه ببداية التعاملات
كتبت- دينا كرم
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.09 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.99 جنيه للشراء، و50.09 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50 جنيه للشراء، و50.1 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.02 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و50.11 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.
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