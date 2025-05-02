سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار خلال أسبوع بقيمة تتراوح بين 11 و17 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية يوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصرى: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.89 جنيه للشراء بتراجع 12 قرشًا، و50.99 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.