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من صعيد مصر.. البنك الأهلي ينظم حوارا مفتوحا مع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة

02:16 م الإثنين 19 مايو 2025
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    البنك الأهلي ينظم حوارا مفتوحا مع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة (1)
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    البنك الأهلي ينظم حوارا مفتوحا مع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة (3)
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كتبت- منال المصري:

نظم البنك الأهلي المصري حوارا مفتوحا مع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صعيد مصر بالأقصر للاستماع لمقترحاتهم وتحدياتهم على أرض الواقع، وتقديم حلولاً تمويلية وتشغيلية متكاملة، جاء ذلك بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ويحيى أبو الفتوح وسهى التركي نائبي رئيس البنك.

وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة جزء من استراتيجية البنك لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

وأوضح أننا "نلتقي بعملائنا في كل مكان لنكون أقرب لاحتياجاتهم صعيد مصر أولوية تنموية واستثمارية للبنك الأهلي المصري".

ومن داخل معبد الأقصر، أضاف الإتربي أن هناك قصص حقيقية لأصحاب مشروعات صغيرة نجحوا في التوسع وتحقيق النمو بدعم من البنك الأهلي المصري.

هذا المحتوى من

Manal el Alem

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البنك الأهلي المصري المشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد الإتربي سهى التركي يحيى أبو الفتوح الشمول المالي
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