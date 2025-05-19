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الدولار يتراجع تحت الـ 50 جنيها لأول مرة منذ 5 أشهر

12:11 م الإثنين 19 مايو 2025

أسعار الدولار

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كتبت- منال المصري:

واصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الجنيه خلال تعاملات بنوك الاهلي ومصر والتجاري الدولي اليوم ليتراجع لأول مرة تحت مستوى الـ 50 جنيها للشراء، وفق آخر لتحديث سعر الصرف.

وجاء تراجع الدولار مقابل الجنيه بدعم زيادة إقبال المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين الحكومية "أذون وسندات الخزانة" المحلية مما رفع العرض من العملة الأجنبية وتراجع الضغوط على الجنيه.

أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.98 جنيه للشراء، و50.08 جنيه للبيع بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.98 جنيه للشراء، و50.08 جنيه للبيع بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.98 جنيه للشراء، و50.08 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

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