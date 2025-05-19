كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الاثنين 19-5-2025 ، بينما استقر في بنكى القاهرة والبنك التجاري الدولي، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 13.30 جنيه للشراء ، و 13.37 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.30 جنيه للشراء، و 13.37 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.32 جنيه للشراء، و 13.37 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.32 جنيه للشراء، و 13.37 جنيه للبيع.