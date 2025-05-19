تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم 19-5-2025 ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 19-5-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع





