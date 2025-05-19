تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم 19-5-2025 ببداية التعاملات
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 19-5-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.05 جنيه للشراء، و50.15 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع
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