بزيادة 67%.. المصرف المتحد يربح 779 مليون جنيه في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد زيادة صافي أرباحه بعد خصم الضرائب 67% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 779 مليون جنيه.

وأوضح المصرف المتحد في بيان له اليوم، إن صافي الدخل من العائد ارتفع 17.6% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 1.25 مليار جنيه.

وأشار إلى أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات للبنك ارتفع 23% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 186.14 مليون جنيه.

وزادت محفظة قروض وتسهيلات العملاء 10% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 31.91 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 28.89 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

فيما زاد إجمالي ودائع العملاء 7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 66.98 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي من 62.78 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.