ترتيب أغلى عملات العالم 2025.. 4 عملات عربية تتصدر

كتبت- دينا كرم:

رغم أن الدولار الأمريكي لا يزال العملة الأكثر تداولًا عالميًا، فإنه لم ينجح في إحتلال صدارة قائمة أقوى العملات خلال عام 2025، بحسب تصنيف مجلة "فوربس".

وجاءت أربع عملات عربية ضمن المراكز الأولى، وتقدمها الدينار الكويتي الذي تصدر الترتيب كأقوى عملة في العالم من حيث سعر الصرف أمام الدولار، بينما جاء الدولار نفسه في المرتبة العاشرة فقط.

ووفقًا للتقرير، تم الترتيب بناءً على عدد الوحدات من العملات الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل دولار أمريكي واحد، باستخدام بيانات أسعار الصرف حتى 8 مايو 2025 من منصة Open Exchange.

ويستعرض "مصراوي" قائمة أقوى 10 عملات في العالم وفق تصنيف "فوربس":

1- الدينار الكويتي

يعد الدينار الكويتي أقوى عملة في العالم، حيث يساوي الدينار الواحد 3.26 دولارًا أمريكيًا، بمعنى آخر، يساوي الدولار الأمريكي 0.31 دينارًا كويتيًا.

2 - الدينار البحريني

جاء الدينار البحريني في المرتبة الثانية، حيث يبلغ سعر الدينار البحريني الواحد حاليًا 2.65 دولارًا أمريكيًا، أي أن الدولار الأمريكي يساوي 0.38 دينارًا بحرينيًا.

3- الريال العماني

جاء الريال العماني في المرتبة الثالثة، حيث يساوي الريال الواحد حاليًا 2.60 دولارًا أمريكيًا، وبالنظر إلى قيمة الدولار الأمريكي، يساوي 0.38 ريال عماني.

4- الدينار الأردني

جاء الريال الأردني في المرتبة الرابعة، حيث يساوي حاليًا 1.41 دولارًا أمريكيًا، في المقابل، يعادل الدولار الأمريكي 0.71 دينار أردني.

5- الجنيه الإسترليني

يأتي في الترتيب الخامس في القائمة، حيث يساوي الجنيه الإسترليني 1.33 دولارًا أمريكيًا، مما يجعل الدولار الأمريكي يساوي 0.75 جنيهًا إسترلينيًا.

6- جنيه جبل طارق

تم تقديم الجنيه جبل طارق لأول مرة في عشرينيات القرن العشرين، واليوم أصبحت قيمته مرتبطة بالجنيه الإسترليني بسعر ثابت، مما يعني أنه سيتحرك دائمًا بما يتماشى مع الجنيه الإسترليني.

7- الفرنك السويسري

يأتي الفرنك السويسري في المرتبة السابعة في القائمة، حيث يساوي الواحد حاليًا 1.21 دولارًا أمريكيًا، مما يعني أن الدولار الأمريكي الواحد يشتري حاليًا 0.83 فرنكًا سويسريًا.

8- دولار جزر كايمان

جاء في المرتبة الثامنة حيث يعادل دولار جزر كايمان الواحد حاليًا 1.20 دولارًا أمريكيًا، بينما يُعادل الدولار الأمريكي 0.83 دولارًا كايمانيًا.

وطُرح دولار جزر كايمان لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، وهو مرتبط بالدولار الأمريكي.

9- اليورو

جاء اليورو في المرتبة التاسعة حيث يشتري اليورو حاليًا 1.13 دولارًا أمريكيًا، مما يجعل قيمة الدولار 0.89 يورو.

10- الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي ينضم بصعوبة إلى قائمة أفضل 10 عملات عالمية، في حين أن جميع العملات الأخرى في جميع أنحاء العالم، باستثناء تلك المذكورة أعلاه، تساوي حاليًا أقل من دولار واحد على أساس واحد مقابل واحد.

ويُعدّ الدولار الأمريكي حاليًا أكبر عملة احتياطية في العالم، وبمعنى آخر، هو العملة الأكثر احتفاظًا بها لدى البنوك المركزية، وهو أيضًا العملة المُفضّلة لتسعير عدد من أسواق السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والذهب والنحاس.

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