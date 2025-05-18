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انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأحد 18-5-2025

10:27 ص الأحد 18 مايو 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025 ، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.31 جنيه للشراء، و 13.38 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.63 جنيه للشراء، و 13.67 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.54 جنيه للشراء بتراجع 66 قرشًا، و133.20 جنيه للبيع، بتراجع 64 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.71 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و 13.80 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.15 جنيه للشراء بتراجع 35 قرشًا، و 70.91جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 162.29 جنيه للشراء، بتراجع 81 قرشًا، و 163.42 جنيه للبيع، بتراجع 85 قرشًا.

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