انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتبت- آية محمد:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 13.38 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.38 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.39 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.4 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.4 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
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