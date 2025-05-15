ستاندرد تشارترد يفتتح مكتب تمثيلي في المغرب لتعزيز مكانته بالمنطقة

كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة ستاندرد تشارترد اليوم افتتاح مكتب تمثيلي جديد لها في الغرب، وذلك بعد استيفائها متطلبات الترخيص من المركزي المغربي واعتمادها ضمن قائمة المؤسسات المالية المعترف بها من قبل هيئة القطب المالي للدار البيضاء.

ويُعَدّ المغرب، وفق بيان البنك، سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.2% خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 3.7% خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها المملكة.

ومن المتوقع أن يُسهم المكتب التمثيلي الجديد في تعزيز حضور المجموعة داخل السوق المغربية، عبر توسيع وتنمية شبكة علاقاتها مع الشركات الدولية العاملة في المملكة، ولا سيما في قطاعات الصناعات الزراعية، وصناعة السيارات، والطيران، والطاقة المتجددة.

على مدى العقد الماضي، رسخت ستاندرد تشارترد مكانتها كشريك موثوق ضمن المنظومة المالية المغربية، من خلال بناء علاقات استراتيجية راسخة مع أبرز المؤسسات المصرفية والجهات الفاعلة في السوق المحلية.

قالت رولا أبو منّة، الرئيس التنفيذي للإمارات والشرق الأوسط وباكستان - ستاندرد تشارترد، إن شبكتهم العالمية الواسعة، وتراكم خبراتهم المتخصصة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بالإضافة إلى إمكاناتهم التمويلية المتكاملة والمتطورة، فإنهم يتمتعون بمقومات مؤسسية تمكّننا من الإسهام الفعّال في دعم الرؤية التنموية الشاملة للمملكة المغربية.

قالت سينثيا الأسمر، الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة العلاقات المؤسسية - ستاندرد تشارترد في المغرب، إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب يمثل نقطة وصل محورية بين أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

بالإضافة لذلك تُواصل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة دعم مناخ الأعمال وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي بما يؤهلها للاستفادة المثلى من التحولات الجارية في أنماط التجارة العالمية وسلاسل التوريد.