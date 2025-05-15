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وفاة المصرفي الكبير "عمرو الألفي" رئيس قطاع الأعمال ببنك الكويت الوطني مصر

05:20 م الخميس 15 مايو 2025

عمرو الألفي

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كتبت- منال المصري:
ودع القطاع المصرفي اليوم المصرفي الكبير عمرو الألفي رئيس قطاع الأعمال ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني مصر وسط مشاعر سيطر عليها الحزن والأسى.

ويحظى الألفي الذي يشغل أيضا عضو مجلس إدارة نادي الصيد بخبرة مصرفية تمتد إلى 33 عاما شغل خلالها العديد من المناصب في بنوك مختلفة.

في 1992 شغل الألفي منصب رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك العربي، والمدير الإقليمي لتمويل الشركات الكبرى في بنك باركليز.

وانتقل للعمل في بنك الكويت الوطني منذ قبل 17 عاما ليصبح نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني مصر.

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