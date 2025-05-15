الجنيه الإسترليني واليورو يترجعان مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات البنوك اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

وجاء ذلك وسط تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر بدعم عودة المستثمرين الأجانب لشراء أذون وسندات خزانة.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو

سعر اليورو: 56.09 جنيه للشراء بتراجع 97 قرشًا، و56.24 جنيه للبيع، بتراجع 98 قرشًا.

سعر الجنيه الإسترليني: 66.55 جنيه للشراء بتراجع 50 قرشًا، و66.75 جنيه للبيع، بتراجع 52 قرشًا.