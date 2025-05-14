إسماعيل دويري: 100 شركة إفريقية تبحث فرص الاستثمار الصناعي في مصر

كتبت- منال المصري:

قال إسماعيل دويري، المدير العام والعضو المنتدب لمجموعة التجاري وفا بنك، إن المجموعة تتبنى إستراتيجية ترمي إلى توسيع دورها ليتجاوز حدود المعاملات المصرفية التقليدية، عبر ربط القطاع الخاص بالأولويات الاستراتيجية للحكومات في الدول المتواجدة بها.

وأضاف دويري، أن الدورة الحالية لنادي إفريقيا والتنمية المنعقدة بالقاهرة تأتي بمشاركة ممثلين من 10 دول إفريقية من بينها الكاميرون والسنغال والجابون وكوت ديفوار وتضم 100 شركة إفريقية من المنتظر عقد لقاءات ثنائية B2B مع نظرائهم من الشركات المصرية لتشبيك العلاقات وبحث فرص التعاون والاستثمار وتوسيع الأعمال، كما ستقوم الشركات بزيارة إلى إحدى المناطق الصناعية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية المصرية لبحث فرص الاستثمار الصناعي.

وأشار دويري، في كلمة افتتاحية بمؤتمر إطلاق الدورة الجديدة لنادي إفريقيا والتنمية المنعقدة بالقاهرة تحت عنوان "ربط الأسواق لبناء المستقبل" ، إلى أن مجموعة التجاري وفا بنك تعمل حاليا في 26 دولة من خلال شبكة تضم 5900 فرعا، وتقدم خدماتها لقاعدة عملاء تتجاوز 11 مليون عميل.

وأضاف دويري، أن استراتيجية المجموعة تركز على تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل التجارة والاستثمار بين دول القارة، مؤكدا أن مصرفه يطمح للعب دور كمحفز لتحولات عميقة وطويلة الأجل لشبكة عملائه من الشركات بمختلف الأسواق المتواجد بها، عبر العمل على إزالة الحواجز التمويلية وتوفير الاحتياجات التمويلية للشركات بمختلف أحجامها سواء كانت كبرى أو مشروعات وصناعات صغيرة ومتوسطة.

وأكد المدير العام والعضو المنتدب لمجموعة التجاري وفا بنك، أن هدف المجموعة الأساسي يتمثل في ربط الأفكار بين الشركاء في الدول الإفريقية وتسهيل مهمة توسيع الأعمال وتدفق رؤوس الأموال.