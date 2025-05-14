العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت: 200 شركة مصرية شاركت في نادي أفريقيا والتنمية منذ انطلاقه في 2019

كتبت- منال المصري:

قال معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك يواصل عزمه في تدعيم أواصر الشراكة للقطاع الخاص بمصر مع نظرائهم بالدول الأفريقية.



وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "نادي أفريقيا والتنمية" التابع للتجاري وفا بنك إيجيبت أن إنطلاق التجاري وفا بنك إيجيبت يمثل نقطة محورية لتوسع المجموعة في الدول الأفريقية بما لديها من حوافز استثمارية واقتصادية وما توليه الحكومة من تحفيز النمو والتبادل التجاري.



وأكد معاوية أن وجدنا رغبة من الشركات المصرية للتوسع في السوق الأفريقي وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة للتوسع في القارة.

وأشار إلى أن 200 شركة مصرية شاركت في منصة إفريقيا والتنمية منذ إطلاقه في 2019 والدورة التالية 2024 كما نظم البنك بعثات لشركات مصرية للسنغال وكوديفوار والكاميرون وقد حققت فيها الشركات المصرية نجاحات ملموسة.



وأكد أن توسع المجموعة في مصر يمثل رسالة ثقة منهم في قوة الاقتصاد المصري وتجسيدا لمكانة مصر التجاري في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

وجاء المنتدى بحضور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية وحسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي وإسماعيل الدويري العضو المنتدب لمجموعة وفا التجاري بنك وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإداريةالسابقة والعديد من مسؤولي البنك والقطاع الخاص.