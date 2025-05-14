انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.39 جنيه للشراء، و 13.46 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.71 جنيه للشراء، و 13.75 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.33 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش ، و133.98 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.79 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.57 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و 71.39 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 163.29 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشًا، و164.41 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.