سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفع في بنكي البركة وكريدي أجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.45 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.45 جنيه للشراء، و50.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.43 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.43 جنيه للشراء، و50.53 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.45 جنيه للشراء، و 50.55 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.48 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.







