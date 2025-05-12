ارتفاع التمويلات في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل إلى 84.64 مليار جنيه بنهاية أبريل

كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل إلى نحو 84.64 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، وفق بيان صادر من صندوق التمويل العقاري اليوم.

وأوضح الصندوق أن عدد المستفيدين بالمبادرة ارتفع إلى أكثر من 630 ألف عميل بنهاية أبريل الماضي.

ويشارك 22 بنكا في مبادرة التمويل العقاري و8 شركات للتمويل العقاري.

البنوك صاحبة الحصة الأكبر

واستحوذت البنوك على نسبة 97% من إجمالي التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقاري بقيمة 82.13 مليار جنيه لعدد 610.201 ألف مستفيد بنهاية أبريل الماضي.

فيما ظلت تمويلات 8 شركات للتمويل العقاري عند نحو 2.51 مليار جنيه في المبادرة بعدد 19.814 ألف عميل بنهاية أبريل الماضي.

ويستحوذ بنكا الأهلي ومصر الحكوميان على حصة 47% من إجمالي التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقاري.

ضخ البنك الأهلي 20.4 مليار جنيه بعدد 159.522 ألف عميل بنهاية أبريل الماضي ليستحوذ على الحصة الأكبر 24.1% من إجمالي التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقاري.

فيما ضخ بنك مصر نحو 19.39 مليار جنيه بعدد 146.347 ألف عميل ليأتي بالمركز الثاني بحصة 22.9% من إجمالي التمويلات المقدمة بمبادرة التمويل العقاري.

كان البنك المركزي أطلق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لأول مرة في 2015 بسعر فائدة 7% متناقصة، ومبادرة أخرى في 2020 بسعر فائدة 3% قبل أن يتم نقل دعم المبادرة من المركزي إلى وزارة المالية في 2022 وتوحيد سعر الفائدة في الطروحات الجديدة بـ7%.