الدولار يرتفع 1.5% خلال تعاملات اليوم بعد خفض الرسوم المتبادلة بين أمريكا والصين

كتبت- منال المصري:

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل 6 عملات أخرى 1.5% خلال تعاملات اليوم إلأى 101.7، وفق بيانات بلومبرج.

وجاء ذلك بعد الاتفاق بين أمريكا والصين بخفض الرسوم الجمركية الأمريكية المتبادلة بين الدولتين.

وأعلن البلدان يوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل من هذا العام إلى 30% من 145%.

كما ستنخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10% من 125% وتسري الإجراءات الجديدة لمدة 90 يومًا.

أدت هذه الرسوم إلى تكبد الدولار خسائر طائلة تحت ضغوط المخاوف بين المستثمرين من دخول الاقتصاد العالمي في تباطؤ والاقتصاد الأمريكي في منطقة الركود.

ارتفاع الدولار والأسهم

ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وارتفعت أسواق الأسهم عقب هذه الأخبار، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الذي أثاره تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدابير التعريفات الجمركية الشهر الماضي بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي، بحسب رويترز.

منذ توليه منصبه في يناير، رفع ترامب الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأمريكيون على السلع الصينية إلى 145%، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال ولايته الأولى والرسوم التي فرضتها إدارة بايدن.

وردت الصين بفرض قيود على صادرات بعض العناصر الأرضية النادرة، التي تعد حيوية لمصنعي الأسلحة والسلع الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة، ورفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%.