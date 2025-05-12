بزيادة 27%.. البنك المصري الخليجي يربح 758.7 مليون جنيه في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المصري الخليجي زيادة صافي الأرباح 27.2% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 758.71 مليون جنيه مقابل نحو 596.54 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن صافي الدخل من العائد ارتفع 58% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 1.9 مليار جنيه مقابل نحو 1.2 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات والعمولات زادت بشكل طفيف بنحو 3% إلى 349.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل نحو 336.9 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت محفظة قروض وتسهيلات ومرابحات العملاء 19% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس موسمي إلى 52.84 مليار جنيه مقابل نحو 44.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

فيما زادت محفظة ودائع العملاء بالبنك 7% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس موسمي إلى نحو 119.1 مليار جنيه مقابل نحو 111.58 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024..