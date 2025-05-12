تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشاء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.56 جنيه للشراء، و 50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء، بتراجع قرشين و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
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