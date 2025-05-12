تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشاء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.54 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.56 جنيه للشراء، و 50.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.58 جنيه للشراء، بتراجع قرشين و50.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.