كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025.



وبحسب بيانات المركزي المصري، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025.



كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في فبراير.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل.