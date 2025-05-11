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المركزي المصري: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل

06:33 م الأحد 11 مايو 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.4% في أبريل 2025 مقابل 9.4% في مارس 2025.

وبحسب بيانات المركزي المصري، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 1.2% في أبريل 2025 مقابل 0.3% في أبريل 2024 و0.9% في مارس 2025.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في فبراير.

ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل.

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