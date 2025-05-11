تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنكين، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه للشراء، و 50.67 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.







