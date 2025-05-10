يصل لـ1300 أصل.. البنك العقاري ينتهي من بيع أصول بـ 2.4 مليار جنيه في 4 سنوات

كتبت- منال المصري:

تمكن البنك العقاري المصري خلال آخر 4 سنوات من بيع 1285 أصل بقيمة 2.4 مليار جنيه من إجمالي محفظة أصول تابعة له بقيمة 3 مليارات جنيه منذ 2020 حتى 2024، وفق مصادر مسؤولة بالبنك تحدث إليها مصراوي.

وأوضح المصدر أن البنك أنتهى من تسوية ديون متعثرة بنحو 35% من إجمالي محفظة البنك خلال آخر 4 سنوات.

وتم تسوية دوين متعثرة بقيمة 2.3 مليار جنيه من 2020 إلى 2024 من إجمالي محفظة بلغت نحو 6 مليارات جنيه، بحسب المصدر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا الأسبوع الماضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك العقاري لمدة 3 سنوات برئاسة مدحت قمر رئيسا تنفيذيا للمرة الثانية على التوالي بناء على توصية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

معدلات نمو مستهدفة

يستهدف البنك العقاري زيادة معدلات نمو أعمال البنك على مستوى الودائع والقروض بنحو 18% خلال العام الحالي، وفق ما قاله المصدر.

وارتفعت محفظة ودائع البنك من 61 مليار جنيه في 2020 إلى نحو 394 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مستهدفا زيادتها بنحو 70 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

وأكد المصدر أن الجمعية العامة العمومية ستجتمع خلال أيام بهدف اعتماد نتائج أعمال البنك لسنة 2023.

يعد البنك العقاري من البنوك الحكومية المملوكة لوزارة المالية والخاضعة تحت رقابة البنك المركزي، ومكبل بديون متعثرة موروثة من الإدارات السابقة التي تعمل الإدارة الحالية على تسويتها على مدار 4 سنوات ماضت.