البنك المصري الخليجي يخفض سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار الثلاثية

كتبت- منال المصري:

خفض البنك المصري الخليجي "Eg Bank" سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار للعائد الثابت بداية من الأسبوع الحالي إلى 19% بدلا من 20% سنويا ويصرف العائد شهريا، وفق آخر تحديث للفائدة منشور على موقعه الإلكتروني.

وجاء قرار المصري الخليجي بعد أن خفض البنك المركزي لأول مرة منذ اربع سنوات ونصف سعر الفائدة 2.25% في آخر اجتماع له في أبريل الماضي إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

وخفض المصري الخليجي لأسعار الفائدة على الشهادات جاءت للمرة الثانية فقد قام قبل اجتماع المركزي بتقليص سعر العائد عليها 1.5%.

وعقب خفض المركزي للفائدة قام بنكا الأهلي في أول رد فعل لهم بوقف الشهادة ذات أجل سنة مرتفعة العائد الذي يصل إلى 27% مع خفض أسعار الفائدة 2%على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت والمتدرج.

وعقب قرار البنكين الحكوميين خفض بنك قطر الوطني الأهلي سعر الفائدة 0.5% على شهادات الادخار للعائد الثابت فيما خفض بنك saib سعر الفائدة 2.5% على شهادات الادخار لديه.

ويواصل كل بنك حسم قراره حول أسعار الفائدة على الودائع والشهادات والحسابات وفق معادلة خاص لكل بنك منها تحرك البنوك المنافسة ومدى احتياجه لمستويات السيولة.