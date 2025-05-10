البنك المصري الخليجي يخفض سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار الثلاثية
كتبت- منال المصري:
خفض البنك المصري الخليجي "Eg Bank" سعر الفائدة 1% على شهادات الادخار للعائد الثابت بداية من الأسبوع الحالي إلى 19% بدلا من 20% سنويا ويصرف العائد شهريا، وفق آخر تحديث للفائدة منشور على موقعه الإلكتروني.
وجاء قرار المصري الخليجي بعد أن خفض البنك المركزي لأول مرة منذ اربع سنوات ونصف سعر الفائدة 2.25% في آخر اجتماع له في أبريل الماضي إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
وخفض المصري الخليجي لأسعار الفائدة على الشهادات جاءت للمرة الثانية فقد قام قبل اجتماع المركزي بتقليص سعر العائد عليها 1.5%.
وعقب خفض المركزي للفائدة قام بنكا الأهلي في أول رد فعل لهم بوقف الشهادة ذات أجل سنة مرتفعة العائد الذي يصل إلى 27% مع خفض أسعار الفائدة 2%على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت والمتدرج.
وعقب قرار البنكين الحكوميين خفض بنك قطر الوطني الأهلي سعر الفائدة 0.5% على شهادات الادخار للعائد الثابت فيما خفض بنك saib سعر الفائدة 2.5% على شهادات الادخار لديه.
ويواصل كل بنك حسم قراره حول أسعار الفائدة على الودائع والشهادات والحسابات وفق معادلة خاص لكل بنك منها تحرك البنوك المنافسة ومدى احتياجه لمستويات السيولة.
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