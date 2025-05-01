أسعار العائد على الشهادات في 10 بنوك بعد خفض المركزي للفائدة

كتبت- منال المصري:

خفضت بعض البنوك سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت في حين لا تزال بنوك أخرى تدرس قرار الخفض.

وجاء ذلك كرد فعل بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة 2.25% في آخر اجتماع له إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بعد تباطؤ معدل التضخم.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر وقف بيع الشهادة الادخار ذات العائد القياسي 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي بداية من الأحد الماضي بعد أن جمعت نحو 1.3 تريليون جنيه في 15 شهرا.

كما قرر أكبر بنكين حكوميين خفض سعر الفائدة 2%على الشهادات ذات العائد الثابت والمتناقص وهو ما حفز باقي البنوك على الاتجاه نحو خفض العائد.

وعلى نفس الخطى قرر بنك قطر الوطني الأهلي QNB خفض سعر الفائدة 0.5% على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت بداية من شهر مايو الحالي.

فيما قرر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية خفض سعر الفائدة بنسبة 2.5% على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت بداية من مايو الحالي.

يقدم "مصراوي" في السطور التالية أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت في 10 بنوك بعد قرار البنك المركزي.

البنك الأهلي

أولا- الشهادة البلاتينية للعائد الثابت: 19.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

ثانيا- الشهادات البلاتينية ذات العائد المتناقص:

السنة الأولى

عائد شهري:24%

عائد ربع سنوي: 25%

عائد سنوي: 28%.

السنة الثانية

عائد شهري:20%

عائد ربع سنوي: 21%

عائد سنوي: 23%

السنة الثالثة

عائد شهري: 16%

عائد ربع سنوي: 17%

عائد سنوي: 18%.

بنك مصر

أولا- شهادات "القمة" الثلاثية للعائد الثابت: تصرف 19.5% يصرف العائد شهريا.

ثانيا- شهادات "ابن مصر" ذات العائد المتناقص:

السنة الأولى

عائد شهري:24%

عائد ربع سنوي: 25%

عائد سنوي: 28%.

السنة الثانية

عائد شهري:20%

عائد ربع سنوي: 21%

عائد سنوي: 23%

السنة الثالثة

عائد شهري: 16%

عائد ربع سنوي: 17%

عائد سنوي: 18%.

البنك التجاري الدولي

شهادة بريميوم الثلاثية

العائد اليومي: سجل 16.75% سنويا.

العائد الشهري: سجل 17% سنويا.

ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة بلس الثلاثية

العائد اليومي: سجل 15.75% سنويا.

العائد الشهري: يبلغ 16% سنويا.

ويبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة برايم الثلاثية

العائد اليومي: سجل 14.75% سنويا.

العائد الشهري: سجل 15% سنويا.

ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك saib

شهادة برايم: تراجعت إلى 19.5% يصرف العائد شهريا بدلا من 22% ويبدأ الحد الأدنى للشراء من أول ألف جنيه.

شهادة إكسلانس بلس: انخفض سعر العائد إلى 20.5% يصرف العائد شهريا بدلا من 23% ويبدأ الحد الأدنى للشراء من أول 5 ملايين جنيه.

شهادة إكسلانس: تراجع سعر العائد إلى 20% يصرف العائد شهريا بدلا من 22.5% ويبدأ الحد الأدنى للشراء من أول 100 ألف جنيه.

بنك قطر الوطني

الشهادة الثلاثية: يتراوح سعر الفائدة بين 16.5% إلى 18% سنويا يصرف العائد شهريا وفق نوع كل شهادة ودورية صرف العائد.

بنك HSBC

الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت: تمنح 18% يصرف العائد شهريا.

البنك المصري الخليجي

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تمنح 20% سنويا ويصرف العائد شهريا.

البنك العربي الأفريقي الدولي

شهادة إميرالد الثلاثية للعائد الثابت: يتراوح العائد بين 16% يصرف يوميا و16.25% يصرف شهريا، و16.5% يصرف بشكل ربع سنوي، و16.75% يصرف بشكل نصف سنوي، و17% يصرف سنويا.

البنك الأهلي الكويتي

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: سعر العائد يتراوح بين 21% يصرف العائد شهريا و22.1% يصرف العائد ربع سنوي.

بنك القاهرة

الشهادة الثلاثية "برايم جولد": يتراوح العائد بين 16.25% سنويا للعائد الربع سنوي، و17.25% للعائد السنوي.