وفرة الدولار والعملات العربية تفوق الطلب بنسبة 80% بالصرافات

كتبت- منال المصري:

أدى ارتفاع إقبال العملاء على بيع الدولار والعملات العربية مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي خلال شهر أبريل في شركات الصرافة إلى وفرة العرض بنسبة تزيد 80% عن الطلب، وفق ما قاله مسؤولون في بعض شركات الصرافة لمصراوي.

وقال أحد مديرين شركات صرافة كبرى تحدث إليه مصراوي، إن تنازل العملاء عن العملات الأجنبية شهد ارتفاعا خلال شهر أبريل الحالي مما أدى إلى زيادة العرض مقابل الطلب بنسبة بين 80% إلى 90% بعد أن قلل الجنيه من خسائره وعاد للارتفاع مجددا.

وأوضح أن كافة العملات الأجنبية تشهد رواجا في فروع الصرافات التابعة لهم من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني واليورو.

كان الجنيه سجل أدنى مستوى له في أبريل الماضي ليصل إلى 51.73 جنيه قبل أن يقلل خسائره ويرتفع إلى 50.85 جنيه بنهاية تعاملات البنوك أمس.

وتحسن الجنيه جاء بعد تحول خروج المستثمرين الأجانب إلى صافي دخول للاستثمار في أذون وسندات الخزانة المحلية، بعد امتصاص صدمة حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي قادها دونالد ترامب.

وقال مسؤول في شركة صرافة أخرى، إن زيادة التنازل عن العملة يأتي بعد أن عكس الدولار اتجاهه من مستوى صعودي مقابل الجنيه إلى مستوى انخفاض وهو ما يحفز الجمهور عن بيع العملة لديها تخوفا من تراجعها بشكل أكبر.

وأوضح أن انضباط سعر الصرف وتذبذبه صعودا وهبوطا بشكل طفيف مع قدرة البنوك على تدبير العملة للعملاء يحفز حائزي الدولار للتنازل عنه بدلا من الاكتناز تخوفا من تكبده خسائر.

على مدار عام اختفت السوق السوداء لتجارة العملة بعد أن أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في مارس 2024 وهو ما ساهم في عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى التدفق في شرايينها الأساسية البنوك والصرافات.