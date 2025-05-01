أفريكسيم بنك يطلق برنامجا بـ 3 مليارات دولار لتمويل تجارة النفط بين الدول الأفريقية

كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) برنامجا لتمويل التجارة النفطية داخل أفريقيا بقيمة 3 مليارات دولار.

وبحسب بيان البنك المنشور على موقعه الإلكتروني، فإن البرنامج يستهدف تمويل شراء المنتجات البترولية المكررة من قبل المشترين للنفط الأفارقة ومنطقة البحر الكاريبي.

ويأتي هذا البرنامج بهدف معالجة اعتماد أفريقيا المستمر على استيراد المنتجات البترولية المكررة، والتي تبلغ نحو 30 مليار دولار سنويًا بسبب عدم كفاية التكرير، وفق ما قاله البنك.

وتوقع البنك أن يُموّل هذا البرنامج ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار من واردات النفط الأفريقية البينية.

يهدف برنامج التمويل المتجدد لواردات النفط الأفريقية البينية، بقيمة 3 مليارات دولار ، إلى توفير تمويل تجاري حيوي من مستوردي النفط (الأفارقة والدوليين)، والبنوك، والحكومات - ممثلةً بوزارات المالية أو هيئة البترول - والشركات الحكومية المكلفة باستيراد المنتجات البترولية المكررة، والتي تسعى إلى الحصول على هذه المنتجات من المصافي الأفريقية للاستهلاك اللاحق داخل القارة، ولفرص التصدير المتاحة.

ويواصل بنك أفريكسيم بنك طريقه إلى إنشاء خطوط تكرير النفط تزيد عن 1.3 مليون برميل يوميًا والمساعدة في تحويل خليج غينيا من مصدر للنفط الخام إلى مركز تكرير مهم للقارة والعالم.

قال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن البرنامج "سيُحفّز الجهود الرامية إلى جعل خليج غينيا مركزًا رئيسيًا للتكرير.

وبينما سيؤثر البرنامج بشكل مباشر على حجم المنتجات البترولية المكررة المُنتَجة والمُستهلَكة في أفريقيا، فإنه سيُؤثّر أيضًا بشكل مُضاعِف على سلسلة القيمة البترولية النهائية، حيث سيُحفّز استثماراتٍ حيوية في الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لتجارة النفط الخام والمنتجات المكررة داخل أفريقيا وخارجها، وفق ما قاله بنديكت.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة نسبة ما يُقارب 4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام المُنتَج في خليج غينيا والمُكرّر في أفريقيا.