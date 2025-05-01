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الدولار بـ50.80 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 1-5-2025

03:22 ص الخميس 01 مايو 2025

أسعار الدولار

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كتب- محمد فتحي:

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الخميس 1-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك.

في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الخميس 1-5-2025 وهي كالآتي:

‏‎وجاءت الأسعار كالتالى:

‏‎- الدولار: 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع.

‏- اليورو الأوروبي: 57.68 جنيه للشراء، و58.02 جنيه للبيع.

‏‎- الجنيه الإسترليني: 67.89 جنيه للشراء، و68.27 جنيه للبيع.

‏‎- الدينار الكويتي: 165.06 جنيه للشراء، و166.19 جنيه للبيع.

‏‎- الريال السعودي: 13.49 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

‏‎- الدرهم الإماراتي: 13.81 جنيه للشراء، و13.85 جنيه للبيع.

‏‎- الريال القطري: 12.89 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع.

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